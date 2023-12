IGM Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Igm-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent auf, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,66 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingeschätzt. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Igm-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 29,56 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 37,94 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 35,28 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,16 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird die Igm-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 gute, 3 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat gab es 1 gute, 0 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,5 CAD, was eine 17,63-prozentige Steigerung vom aktuellen Schlusskurs von 35,28 CAD bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Igm-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.