IGG Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Igg-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,78 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,16 HKD eine Abweichung von -16,4 Prozent darstellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 3,16 HKD, was einer Neutral-Bewertung entspricht, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Igg-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Igg ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Auswertungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Igg-Aktie beträgt 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 60,14 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.