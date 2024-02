IF Bancorp Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der If liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,12, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet und die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der If liegt derzeit bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28,81 Euro für jeden Euro Gewinn von If zahlt. Dieser Wert liegt 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 16 in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist If derzeit eine Rendite von 2,35 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -136 und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der If-Aktie beträgt derzeit 15,04 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 16,52 USD liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,98 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 16,52 USD liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die If-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.