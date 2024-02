IF Bancorp Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um die Aktie von If in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch die behandelten Themen waren größtenteils positiv. Daher wird die Stimmung rund um diese Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" konnte If in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,64 Prozent erzielen. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien jedoch um -1,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass If mit +0,39 Prozent eine Outperformance im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 151653,4 Prozent, während If um 151654,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der If-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 15,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,54 USD liegt, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 15,89 USD, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, insgesamt jedoch als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet If derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Differenz beträgt 136,66 Prozentpunkte (2,35 % gegenüber 139,01 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.