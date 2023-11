IF Bancorp Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für If wird der RSI auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,42 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 von 52,97 bestätigt ebenfalls dieses "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat If ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von If beträgt 2,79 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete If eine Performance von -20,36 Prozent, was eine Underperformance im Branchen- und Sektorvergleich darstellt. Dadurch erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.