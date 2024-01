IF Bancorp Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Dividendenrendite der If-Aktie liegt mit 2,79 % unter dem Branchendurchschnitt von 138,82 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz im letzten Monat, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet werden. Ebenso erfährt die Aktie keine signifikant erhöhte oder verringerte Diskussion, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die If-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,34 % erzielt, was 21,51 % unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite mit 1,97 % deutlich niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der If-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (56) als auch der RSI der letzten 25 Tage (37,06) bestätigen diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt die Analyse ein neutrales Rating für die If-Aktie in Bezug auf Dividenden, Sentiment, Branchenvergleich Aktienkurs und Relative Strength Index.

