IF Bancorp Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit gibt es keine signifikanten Veränderungen. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die If-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 67,57 für den 7-Tage-Zeitraum und einem Wert von 43 für den 25-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Auswertungen der letzten zwei Wochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der If-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,5 USD liegt, was einer Abweichung von +9,49 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,13 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die If-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.