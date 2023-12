IFS Capital im Check!

Ifs Capital schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 4,44 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,44 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifs Capital liegt mit einem Wert von 14,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 39 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 23. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Ifs Capital mit einer Rendite von -22,42 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,6 Prozent. Auch hier liegt Ifs Capital mit 15,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messung kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Ifs Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".