IFS Capital Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Ifs Capital-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -8,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen führt zu einer Einstufung als "Gut", während der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Ifs Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,31 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche zu einer Underperformance von -28,98 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite 30,5 Prozent unter dem Durchschnitt. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine günstige Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifs Capital liegt bei 13,08, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 14,4. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.