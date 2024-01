IFS Capital Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Ifs Capital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,128 SGD liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -14,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,14 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt (-8,57 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Ifs Capital-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Ifs Capital überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 70,59), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Ifs Capital-Aktie eine Rendite von -23,45 Prozent erzielt, was 16,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,49 Prozent, wobei Ifs Capital aktuell 15,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating für die Ifs Capital-Aktie, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat unverändert war.