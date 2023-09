IFA Berlin 2023: Pantum bringt Produktneuheiten auf den Markt, darunter Farblaserdrucker der Modellreihe CM2100 und Monochrom-Laserdrucker der Modellreihe BP5200

Berlin (ots/PRNewswire) -Pantum, ein führender Anbieter von Druckerlösungen, der Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, präsentiert vier neue Produkte auf der IFA Berlin 2023, die am 1. September in den Hallen der Messe Berlin eröffnet wurde. Zu den ausgestellten Produkten gehören unter anderem die A4-Farblaserdruckerserie CM2100 mit 20 Seiten pro Minute und die Monochrom-Laserdruckerserie BP5200 mit 42 Seiten pro Minute im A4-Format. Globale Kunden können sich erstmals selbst von der herausragenden Druckleistung dieser Geräte überzeugen.Die fünftägige IFA Berlin ist eine der weltweit bedeutendsten Technologie-Events mit bahnbrechenden Innovationen und stellt eine wichtige Plattform für führende Einzelhändler, Einkäufer und Experten aus Industrie und Medien dar. Pantum freut sich auf die Gelegenheit, bei der IFA Berlin seine kontinuierlichen technologischen Fortschritte vorzustellen und wertvolle Kooperationen mit internationalen Partnern aufzunehmen, um für beide Seiten vorteilhafte langfristige Partnerschaften aufzubauen.Durch die Beschleunigung der Produktinnovation und die Aktualisierung von Druckerprodukten will Pantum den wachsenden Anforderungen von Unternehmens- und Privatkunden gerecht werden. Die beiden neuen Produkte, die auf der IFA 2023 vorgestellt wurden, sind hocheffizient, zuverlässig und benutzerfreundlich.Die CM2100-Modellreihe wurde für Kreativstudios, Künstler und Büros entwickelt und liefert ein unvergleichliches Druckerlebnis mit herausragender Farbdruckleistung:- bis zu 20 A4-Seiten pro Minute.- Die Kombination aus Scanfunktion, ADF und Flachbett-Technologie ermöglicht Nutzern, mehrseitige Dokumente zu scannen und sie mit Flachbett zu einem einzigen Dokument zusammenzustellen und direkt zu exportieren, um die Arbeitseffizienz zu maximieren.- Kompatibel mit ChromeOS vonGoogle Chromebook- Das WLAN-Modell unterstützt die Bluetooth-Konfiguration drahtloser Netzwerke für eine einfache Verbindung.- Das ADF-Modell (automatischer Dokumenteneinzug) verfügt über einen 3,5-Zoll-Touchscreen.Die BP5200-Modellreihe dient als idealer Büroassistent und bietet überragende Effizienz und mühelosen Betrieb. Mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 42 A4-Seiten pro Minute setzt die Modellreihe neue Maßstäbe und kommt mit einer kapazitätsstarken Tonerkartusche (maximal 15.000 Seiten). Mit einer Druckzeit der ersten Seite von weniger als 6,4 Sekunden und einer maximalen Papieraufnahmekapazität von bis zu 1.410 Seiten gewährleistet die BP5200-Modellreihe einen zügigen und unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Darüber hinaus unterstützt das Modell Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz.Bei der IFA Berlin 2023 stellt Pantum auch seine Flaggschiffprodukte vor: die neue BP2300-Modellreihe, die eine treiberlose Installation für Win8.1/Win10/Win11-Systeme, die Bluetooth-Konfiguration drahtloser Netzwerke für das WLAN-Modell und 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband-WLAN mit dem Modell BP2300NW unterstützt, den A3-Farblaserdrucker CM270ADN für direktes Scannen oder Drucken auf bzw. von einer USB-Speichereinheit, sicheres Drucken und intuitive Interaktion über ein 7-Zoll-Bedienfeld, eine umfangreiche Palette an Laserdruckern mit Druckgeschwindigkeiten zwischen 22 und 61 Seiten pro Minute, darunter Farb- und Monochrom-Modelle, sowie Etikettendrucker.Mit Blick auf die Zukunft wird Pantum auch künftig neue Produkte auf den Markt bringen, die seine Markenstärke widerspiegeln und sein Produktportfolio weiter abrunden, um Unternehmens- und Heimanwendern umfassende Wahlmöglichkeiten zu bieten.Die CM2100-Modellreihe wird offiziell im November 2023 auf den Markt kommen und die Modelle BP2300 und BP5200 im September bzw. Oktober.Pantum erwartet Besucher am Stand C604 in Halle 7.2 auf der Messe Berlin.Informationen zu PantumPantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, dessen Geschäftsfelder Drucker, Druckmaterialien sowie Drucklösungen und -dienstleistungen umfassen. Im Jahr 2011 startete Pantum seine Expansion ins Ausland und ist derzeit in Dutzenden von Ländern präsent. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den evolvierenden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem das Unternehmen wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte und zuverlässige Drucklösungen bereitstellt. Heute bietet Pantum seinen Kunden einen erhöhten Mehrwert durch seine Premium-Produkte und -Dienstleistungen.