IEV Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Medi Lifestyle Aktie wird in technischer Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Der Kurs von 0.011 SGD liegt derzeit +10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" einzustufen, da die Distanz zum GD200 bei -72,5 Prozent liegt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Medi Lifestyle als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,25 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (43,7). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Aktie gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach Messungen kaum Veränderungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Medi Lifestyle-Aktie einen Wert von 40 für RSI7 und 53,85 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.