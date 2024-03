IEV Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Medi Lifestyle-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,012 SGD weicht damit um -60 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs (0,01 SGD) über diesem Wert (+20 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Medi Lifestyle-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Medi Lifestyle derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,64 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,64 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Medi Lifestyle mit einem Wert von 9,25 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 75,61, was einem Abstand von 88 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so fällt auf, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Medi Lifestyle somit als "Neutral"-Wert bewertet.