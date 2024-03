IEV Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse von Medi Lifestyle zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt deutet auf einen Abwärtstrend hin, da der aktuelle Wert von 0,03 SGD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,011 SGD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 0,01 SGD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Medi Lifestyle somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Die Diskussionen über Medi Lifestyle zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Zusammen ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Medi Lifestyle mit 0 Prozent knapp unter dem Mittelwert von 0 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale für Medi Lifestyle. Der RSI von 80 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 von 52 zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Medi Lifestyle daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.