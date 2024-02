IES löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Ies-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 66,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 101,26 USD weicht somit um +51,54 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (83,63 USD) liegt mit einem Abweichungsprozentsatz von +21,08 über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich erhält die Ies-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 32 haben, ist die Ies-Aktie nach fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Des Weiteren ergibt die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI), dass die Ies-Aktie aktuell mit einem Wert von 14,58 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Selbst wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 23, was auch als Signal für eine überverkaufte Position gilt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Analyse eine Einstufung von "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Ies derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer Differenz von 17,05 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,05 %) führt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".