IES Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie von Ies zeigt sich in verschiedenen Bewertungskategorien neutral bis gut. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten. Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ies.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Aktie ebenfalls positiv, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 19,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie relativ günstig und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend positives Bild für die Aktie von Ies.

