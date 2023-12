IES Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Aktie von Ies bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 17,02 Prozentpunkten. Daher fällt die Bewertung für die Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Ies veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Jahresperformance im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat sich die Aktie von Ies um 157,62 Prozent gesteigert. Dies liegt mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt. Im Bauwesen-Bereich beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate 236,18 Prozent, womit Ies mit 78,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Ies liegt bei 38,48 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 21,83, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine gute Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".