IEH Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Ieh":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Ieh gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Ieh-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,5 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6 USD liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -20 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 6,57 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von -8,68 Prozent. Somit erhält die Ieh-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung betrachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Ieh-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 55,03 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.