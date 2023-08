IDnow erhält die Sicherheitsbestätigung der ANSSI für die PVID-Zertifizierung für seine Identitätsservices IDCheck.io und VideoIdent

München (ots/PRNewswire) -Die von der ANSSI ausgestellten PVID-Zertifizierungen für den automatisierten Identitätsnachweisdienst IDCheck.io und das auf Videochat basierende VideoIdent sind ein wichtiger Schritt in dem Bestreben von IDnow, der führende europäische Akteur auf dem Markt für digitale Identitäten zu werden.IDnow (https://www.idnow.io/de/), ein führender europäischer Plattformanbieter für Identitätsnachweise, hat für seinen IDCheck.io Identity Proofing Service und für VideoIdent Qualified Electronic Signature die PVID-Zertifizierung (https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/produits-certifies/prestataires-de-verification-didentite-a-distance-pvid/) zur Fernidentifizierung (prestataire de verification d'identité à distance) auf dem Niveau „substantiell" erhalten. Die Zertifizierung markiert den Höhepunkt der monatelangen Zusammenarbeit und des Engagements aller Teams und steht symbolisch für das Bestreben des Unternehmens, seinen Kunden Lösungen anzubieten, die sicher sind und den französischen Vorschriften vollständig entsprechen.PVID: Europäische Führungsrolle bei der digitalen und finanziellen SicherheitIn einer digitalisierten Gesellschaft, in der die meisten Transaktionen mittlerweile aus der Ferne durchgeführt werden, ist das Risiko des Identitätsdiebstahls insbesondere im Banken- und Finanzsektor gestiegen. Aus diesem Grund hat die Nationale Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI) einen Rahmen geschaffen, der strengere Anforderungen an Anbieter von Identitätsprüfungen stellt. Der neue Standard ebnet ausgewählten Identitätsanbietern den Weg zu einer wirksamen Betrugsbekämpfung – einem der Ziele der strengen Geldwäschegesetze (GwG) in Frankreich und ganz Europa. PVID erhöht damit die Cybersicherheitsstandards für traditionelle und digitale Finanzdienstleistungen sowie für Treuhanddienste.Der im März 2021 eingeführte PVID-Standard zertifiziert Anbieter, die in der Lage sind, Identitätsüberprüfungen anzubieten, wie sie in der europäischen Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS) definiert sind. Während die eIDAS-Verordnung europäische Sicherheitsniveaus festlegt, um die Gleichwertigkeit einer persönlichen Verifizierung für verschiedene Anwendungsfälle zu erreichen, setzt PVID diese Sicherheitsniveaus um, um ein konformes digitales Onboarding für Banken und andere Finanzdienstleister in Frankreich zu ermöglichen.Die Zertifizierung, die für zwei Jahre ausgestellt wird, ermöglicht es den stark regulierten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, auf ein robustes und sicheres Dienstleistungsangebot zurückzugreifen, das eine Fernidentifizierung ermöglicht und das Risiko von Identitätsbetrug verringert.Frankreich ist damit das erste Land in der Europäischen Union, das eine wirksame Regelung für die Fernüberprüfung von Identitäten eingeführt hat. Die Arbeit des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI), die mit der Norm ETSI TS 119 461 einen ähnlichen Zweck verfolgt, baut auf dem PVID-Standard auf.Wettbewerbsvorteil auf dem digitalen IdentitätsmarktIDnow ist erst der zweite private Anbieter, der die begehrte PVID-Zertifizierung erhält. Damit verfügt das Unternehmen über einen großen Vorteil auf dem Markt der digitalen Identitätsnachweise. Die zertifizierten IDCheck.io Identity Proofing Service und VideoIdent Qualified Electronic Signature bieten Kunden einen vertrauenswürdigen Onboarding-Prozess, der die Sicherheitsanforderungen der ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) erfüllt und den Kampf gegen Geldwäsche und Betrug unterstützt. Die Lösungen ermöglichen es Banken, flexible, einfache und schnelle digitale Wege anzubieten, um die Konversionsraten zu verbessern, indem eine hundertprozentige Fernidentifikation angeboten wird, die einem Face-to-Face-Prozess entspricht.„Der Erhalt der PVID-Zertifizierung macht uns sehr stolz und ist gleichzeitig eine echte Anerkennung unserer Kompetenz auf dem Markt für digitale Identitäten in Frankreich," erklärt Rayissa Armata, Senior Head of Regulatory Affairs bei IDnow.„In einer Zeit, in der sich die Regulierungslandschaft auf weitere digitale Dienste in ganz Europa ausdehnt, bietet PVID anderen nationalen Regulierungsbehörden ein Beispiel für einen einheitlichen Rahmen, bei dem Datenschutz und Sicherheit im Vordergrund stehen. Über Frankreich hinaus ist PVID für IDnow ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unseren Kunden die sichersten Lösungen anzubieten, die von Referenzorganisationen wie der ANSSI zertifiziert sind. Standards wie PVID oder TS 119 461 können als Grundlage für zukünftige Onboarding-Vorschriften für verschiedene Regionen und Anwendungen, wie beispielweise Identity Wallets, dienen. Die Erfahrungen, die wir mit PVID oder mit unserem Beitrag zur Erarbeitung der TS 119 461 gemacht haben, sind dabei von unschätzbarem Wert und nur wenige Unternehmen sind in der Lage, ihre Kunden auf diesem Gebiet so gut zu beraten wie IDnow," fügt Rayissa Armata hinzu.Über IDnowIDnow ist ein führender Plattformanbieter für Identitätsprüfung in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind. Ziel ist es, die höchsten Sicherheitsstandards bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.Im Jahr 2021 erwarb IDnow den französischen Marktführer für Identitätsprüfungs-Technologie, ARIADNEXT, und den deutschen Identitätsprüfungs-Anbieter identity Trust Management AG. Dadurch bietet IDnow seinen Kunden eines der breitesten Portfolios an Identitätsprüfungs-Lösungen über eine einzige, integrierte Plattform hinweg.Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 900 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen und beinhaltet führende internationale Unternehmen wie Uni Credit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna und Tier mobility.