IDW Media Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um ein Unternehmen. In Bezug auf die Idw Media hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse der Idw Media-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,43 USD weicht somit um -14 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,46 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Idw Media-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Idw Media liegt bei 48,57, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.