IDW Media Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Aktivitäten von Idw Media auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffenen Themen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Idw Media-Aktie beträgt derzeit 0,55 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,5 USD liegt. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,49 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (+2,04 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Idw Media-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert der Idw Media-Aktie liegt derzeit bei 16,67, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird sie mit "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage wird ein RSI25-Wert von 50 ermittelt, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Idw Media-Aktie auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Idw Media-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 300 Prozent entspricht. Daher erhält die Idw Media-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

