IDT Australia Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Idt Australia wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Idt Australia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 63,49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für Idt Australia hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Idt Australia verläuft aktuell bei 0,08 AUD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag bei 0,081 AUD und hat somit einen Abstand von +1,25 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,1 AUD, was einer Differenz von -19 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Idt Australia-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen bei Idt Australia verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Idt Australia daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Idt Australia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung der Anleger-Stimmung.