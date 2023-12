IDT Australia Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Idt Australia liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 42,31 liegt. Somit erhält Idt Australia für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Idt Australia festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Idt Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,105 AUD liegt, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +16,67 Prozent, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Idt Australia eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse basierend auf den Diskussionen und Nachrichten führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Idt Australia somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse, sowie die Anlegerstimmung.

