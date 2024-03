IDT Australia Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Idt Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +1,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,081 AUD. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,1 AUD liegt, erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 19 Prozent darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 73,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Idt Australia-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung ist überwiegend negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Idt Australia-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.