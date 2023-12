IDT Australia Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Idt Australia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,07 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,11 AUD lag und somit einen Abstand von +57,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,09 AUD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +22,22 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Idt Australia-Aktie liegt bei 41, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,37) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Idt Australia-Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Idt Australia-Aktie hin und führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, ebenso wie die Themen rund um den Wert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.