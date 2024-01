IDT Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der technische Analyse zufolge hat die Aktie von Idt in den letzten 7 Tagen einen Relative Strength Index (RSI) von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Kommunikation im Netz zeigte eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer schlechten Bewertung führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,02 HKD für den Schlusskurs der Idt-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.018 HKD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer schlechten Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält die Idt-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf ihre Performance.