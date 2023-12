IDT Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Idt in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Idt damit 8,23 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 19,18 Prozent, wobei Idt aktuell 6,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 6,17). Daher erhält die Idt-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Idt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.