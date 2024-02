IDT Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Idt liegt mit einem Wert von 20,77 unter dem Branchendurchschnitt von 34 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies bedeutet eine relative Unterbewertung um 41 Prozent, wodurch die Aktie als preisgünstig eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Idt in den letzten 12 Monaten eine Steigerung von 21,02 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,18 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +25,19 Prozent für Idt entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste", der eine Rendite von -13,8 Prozent verzeichnete, liegt Idt mit einer Überperformance von 34,82 Prozent deutlich vorne. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Idt jedoch weniger positiv ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -7,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Idt von Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Idt-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 29, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,94 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung wiederum eine "Gut"-Bewertung für Idt.