IDT Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "IDT":

Am 10.08.2022, 12:51 Uhr notiert die Aktie Idt an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 25.53 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Idt nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Idt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 13,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -59,15 Prozent im Branchenvergleich für Idt bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,17 Prozent im letzten Jahr. Idt lag 71,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Idt in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Idt haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Idt bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Idt-RSI ist mit einer Ausprägung von 55,98 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 47,59, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".