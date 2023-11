IDT Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "IDT":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Idt als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Idt-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 28,97 und ein RSI25-Wert von 38,21. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche erzielte Idt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,98 Prozent. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in dieser Branche lag bei 83,24 Prozent, was bedeutet, dass Idt im Branchenvergleich um -70,26 Prozent unterperformt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 49,44 Prozent, und Idt lag 36,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idt bei 16,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Idt auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 28,21 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 29,45 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,17 USD, und der letzte Schlusskurs bei 29,45 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Idt also auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.