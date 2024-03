IDP Education Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Idp Education-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 21,82 AUD verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 18,1 AUD deutlich darunter, was einem Abstand von -17,05 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie schlecht ab, da der GD50 bei 19,32 AUD liegt, was einer Differenz von -6,31 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 93,53 Punkten, was bedeutet, dass die Idp Education-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als neutral eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf mittlerem Niveau liegen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Idp Education in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Idp Education besonders negativ diskutiert, mit überwiegend negativer Kommunikation an fünf Tagen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Idp Education auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.