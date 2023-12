IDP Education Aktie: Alles völlig egal!

Die Anlegerstimmung für Idp Education ist laut einer Analyse in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten Tagen gab es drei positive und fünf negative Tage, und an vier Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Idp Education-Aktie derzeit überkauft ist, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt. Bei einer Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraler Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien über Idp Education zeigt eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ebenfalls ein schlechtes Rating für das Unternehmen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer negativen Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der Anlegerstimmung, des RSI, der Diskussion in den sozialen Medien und der technischen Analyse, dass Idp Education derzeit ein schlechtes Rating hat.