IDOM im Check!

Die Diskussionen über Idom auf sozialen Medien geben eindeutige Signale über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Idom hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich Idom gab. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Anhand des Relative Strength-Index wird die Aktie von Idom als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 46,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 von 37,35 wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnitt von 837,62 JPY für den Schlusskurs der Idom-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 938 JPY (+11,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (875,84 JPY) liegen über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Idom-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.