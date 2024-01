IDOM Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Idom-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 44,91 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Idom.

Die technische Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Idom-Aktie bei 841,92 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 965 JPY liegt, was eine Abweichung von +14,62 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 907,46 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Idom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Idom-Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Idom daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt neutral für die Idom-Aktie ausfällt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren weder besonders positiv noch negativ, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Idom. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Idom.