IDOM Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten Wochen konnte bei Idom keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt sich die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral, basierend auf den Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf Basis des GD200 bei 839,96 JPY liegt, während der Kurs der Aktie bei 964 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +14,77 Prozent über dem Trendsignal und wird daher als "Gut" eingestuft. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs auf Basis der vergangenen 50 Tage, der bei 896,88 JPY liegt und somit eine Abweichung von +7,48 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Idom auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich ein neutraler RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Idom-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.