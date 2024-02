IDOM Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Idom zeigt laut der Analyse von Idom eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Idom aktuell einen Wert von 61,67 aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Anleger haben Idom in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet und auch in den letzten Tagen positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Idom aktuell bei 851,01 JPY, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 908 JPY mit einem Abstand von +6,7 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 905,7 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse.