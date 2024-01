IDG Energy Investment tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Productive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,62 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,41 HKD) um -33,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,54 HKD, was einer Abweichung von -24,07 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Productive-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Infolgedessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Unter Berücksichtigung des Relative Strength-Index wird die Productive-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 62,5, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 70,65 aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.