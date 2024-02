IDG Energy Investment Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Productive in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Productive daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Productive derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 8,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,32 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Productive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,55 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,355 HKD) liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -35,45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,41 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,41 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Damit erhält die Productive-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Productive bei 215,54, was über dem Branchendurchschnitt (13,82) im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.