IDG Energy Investment Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Productive liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 9,32 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttungspolitik und einer Bewertung von "Schlecht" für das Unternehmen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Productive 215, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich über dem Durchschnitt von 11 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Productive liegt bei 63,64, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 68,29 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Productive in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.