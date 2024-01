IDG Energy Investment Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Productive liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Productive bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Productive bei 0 Prozent und damit 8,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die durchschnittliche Dividendenrendite in dieser Branche liegt bei 8 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Productive aktuell 215,54, was mit 1688 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Deshalb erhält Productive auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Productive-Aktie ein "Neutral"-Rating.