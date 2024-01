IDEC Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Idec-Japan liegt bei 35,56, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 45,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das Bild einer Aktie geben. Für Idec-Japan gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz ist jedoch gestiegen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Idec-Japan eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3059,13 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2885 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2797,98 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Idec-Japan daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.