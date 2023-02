IDB Invest bepreist eine fünfjährige festverzinsliche Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar

Washington (ots/PRNewswire) -IDB Invest, das mit Aa1/AA+/AAA bewertete Privatsektorinstitut der IDB Group, hat eine Nachhaltigkeitsanleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mithilfe einer fünfjährigen globalen Benchmark bewertet (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3782812-1&h=4222395217&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3782812-1%26h%3D4271533494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fidbinvest.org%252Fen%252Fnews-media%252Fidb-invest-prices-1-billion-5-year-fixed-rate-sustainability-bond%26a%3Dpriced%2Ba%2B%25241%2Bbillion%2Bsustainability%2Bbond%2Bthrough%2Ba%2B5-year%2Bglobal%2Bbenchmark&a=in+H%C3%B6he+von+1%C2%A0Milliarde%C2%A0US-Dollar+mithilfe+einer+f%C3%BCnfj%C3%A4hrigen+globalen+Benchmark+bewertet). Die Anleihe wurde im Rahmen des Sustainable Debt Framework von IDB Invest emittiert.Die Anleihe zahlt einen halbjährlichen Kupon von 4,125 % und wurde mit SOFR-Mid-Swaps zuzüglich 59 Basispunkten bepreist, was einer Rendite von 4,210 % entspricht, 38,5 Basispunkte über der fünfjährigen US-Staatsanleihe. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs und JP Morgan agierten bei dem Deal als Joint Bookrunner. Die Anleihe wird am 15. Februar 2028 fällig.Die Transaktion ist die erste Benchmark von IDB Invest im Jahr 2023 und die erste fünfjährige Benchmark für festverzinsliche US-Dollar-Anleihen seit der fünfjährigen Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar im April 2021.Die Nachfrage nach der Transaktion war stark: 46 Investoren erteilten Aufträge in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar. ESG-orientierte Investoren waren besonders präsent und kauften 38 % der zugewiesenen Anleihen. Zentralbanken und offizielle Institutionen kauften 45 % der Anleihen, während der Rest unter Banken (30 %), Vermögensverwaltern (16 %) und Versicherungs-/Pensionsfonds (9 %) aufgeteilt wurde. Bei der geografischen Verteilung lag die Region EMEA mit 62 % an der Spitze, gefolgt von Nord- und Südamerika mit 26 % und Asien-Pazifik mit 12 %.Der Erfolg der Transaktion bei globalen Investoren unterstreicht die Stärke des Kreditprofils von IDB Invest.„Wir sind entschlossen, als nachhaltiger Emittent den Weltmarkt anzuführen", sagte Orlando Ferreira, Chief Finance and Administration Officer von IDB Invest. „Dies ist Teil unserer Entwicklungsmission, und Investoren wenden sich für ESG-Investitionen zunehmend Lateinamerika und der Karibik zu. Wir sind bestrebt, Investorenfinanzierung mit den Privatunternehmen der Region zu verbinden, um Wirkung zu erzielen."Anfang dieses Monats hat Fitch Ratings die AAA-Bewertung von IDB Invest bestätigt, mit stabilen Aussichten für seine ausgezeichnete Liquidität, geringe Solvabilitätsrisiken und robuste Asset-Entwicklung.Informationen zu IDB InvestIDB Invest, ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den privaten Sektor verschrieben hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 15,3 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und 375 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsleistungen, die die Bedürfnisse seiner Kunden in einer Vielzahl von Branchen erfüllen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2001826/IDB_Invest_1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3782812-1&h=3904209088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3782812-1%26h%3D374695291%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2001826%252FIDB_Invest_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2001826%252FIDB_Invest_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2001826%2FIDB_Invest_1.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3782812-1&h=1815527345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3782812-1%26h%3D4214660961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1677970%252FIDB_Invest_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1677970%252FIDB_Invest_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1677970%2FIDB_Invest_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/idb-invest-bepreist-eine-funfjahrige-festverzinsliche-anleihe-in-hohe-von-1-milliarde-us-dollar-301747028.htmlPressekontakt:Analucia Escudero,analuciae@iadb.orgOriginal-Content von: IDB Invest, übermittelt durch news aktuell