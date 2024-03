ICU Medical-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Icu Medical ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um -37,61 Prozent gefallen, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,43 Prozent verzeichnete, liegt Icu Medical mit einer Rendite von 45,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Icu Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 125,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 103,51 USD um -17,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 99,29 USD, was einer Abweichung von +4,25 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Icu Medical ausgesprochen haben, geben insgesamt ein "Gut"-Rating ab, mit 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Icu Medical liegt bei 122 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von 17,86 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Icu Medical positiv bewertet werden. Die erhöhte Aktivität und die positive Veränderung der Stimmung führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs, während die technische Analyse und die Analysteneinschätzung ein "Gut"-Rating für die Icu Medical ergeben.