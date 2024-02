ICU Medical Aktie: Das wird teuer!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Informationen über Icu Medical durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Icu Medical diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Icu Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 133,25 USD. Der letzte Schlusskurs von 98,94 USD weicht um -25,75 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (95,16 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,97 Prozent), was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Icu Medical-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ergibt sich eine Performance von -36,67 Prozent für Icu Medical in den letzten 12 Monaten. Ähnliche Aktien sind in dieser Branche im Durchschnitt um 4,52 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,19 Prozent für Icu Medical bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Icu Medical mit -6,56 Prozent unter dem Durchschnitt (-36,67 Prozent). Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icu Medical bei 1084,23 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 101,18. Damit ergibt sich eine Überbewertung von 972 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung führt.