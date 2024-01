ICU Medical Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Icu Medical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 Prozent. In der Kategorie "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Icu Medical ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Icu Medical im letzten Jahr eine Rendite von -36,67 Prozent erzielt, was 53,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 35,3 Prozent, und Icu Medical liegt aktuell 71,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von Icu Medical sowohl über dem kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt (+5,47 Prozent) als auch unter dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt (-31,73 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.