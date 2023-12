ICU Medical Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Bereich Sentiment und Buzz: Icu Medical hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Icu Medical mit einer Rendite von -43,9 Prozent im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche um mehr als 52 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit -17,73 Prozent deutlich darunter. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Icu Medical zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1 positive Einschätzung und 0 neutrale oder negative Einschätzungen vorlagen, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine ähnliche Bewertung. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 13,16 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 97,21 USD um -33,38 Prozent vom GD200 (145,91 USD) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 liegt bei 94,81 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Icu Medical als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.