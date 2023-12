ICU Medical Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat nicht signifikant verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Icu Medical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt der 200-Tages-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 146,51 USD für die Icu Medical-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 98,12 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 95,55 USD, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Icu Medical-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 1084,23, was die Überbewertung der Aktie im Vergleich zum Branchenmittel von 96,21 (eine Abweichung von 1027 Prozent) deutlich macht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 22,33, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 33 zeigt hingegen an, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".