ICU Medical Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Für die Aktie Icu Medical stehen per 19.12.2022, 22:00 Uhr 152.64 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Icu Medical zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Icu Medical haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Icu Medical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 946,69 liegt Icu Medical über dem Branchendurchschnitt (958 Prozent). Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 89,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Icu Medical von 154,66 USD ist mit -12,59 Prozent Entfernung vom GD200 (176,93 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 151,2 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,29 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Icu Medical-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.