ICU Medical Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von Icu Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,9 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Icu Medical damit um 66,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 22,17 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0,02 Prozent, wobei Icu Medical aktuell um 43,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Icu Medical als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1084,23 insgesamt 1002 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 98,39 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aus dieser Perspektive erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Icu Medical ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Icu Medical langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten sind die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Urteil "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 110 USD, was einer Erwartung von 10,26 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.