ICS Cybersecurity-Experte TXOne Networks sichert sich / 70 Millionen US-Dollar in „Series B“-Finanzierung

TAIPEH, Taiwan (ots) -Dank stark gestiegener Nachfrage nach Cyber-Schutz von Produktionsabläufen, erhält TXOne Networks stattliche Finanzierung einer InvestorenrundeTXOne Networks (https://www.txone.com/), ein weltweit führender Anbieter von ICS- und Industrial IoT (IIoT)-Sicherheitslösungen, hat mitgeteilt, dass das Unternehmen endgültige Vereinbarungen bezüglich seiner „Series-B“-Finanzierung mit einem Gesamtinvestitionserlös von 70 Millionen US-Dollar getroffen hat. Die jüngste Kapitalspritze wird genutzt, um die globale Präsenz von TXOne Networks auszubauen und Industriezweige weltweit zukünftig noch besser gegen komplexe und unberechenbare Bedrohungen der Cybersicherheit von industriellen Steuerungssystemen (ICS) zu verteidigen.Die neue Finanzierungsrunde wurde angeführt von den Investoren: TGVest Capital (20 Millionen US-Dollar) unter Beteiligung von KAiA Capital, CDIB Capital Group, CDIB-Innolux L.P., MediaTek, Ta Ya Electric Wire & Cable, Ta Ya Venture Capital, Simplo Technology Group, CHT Security Corporation und Ash Tower Limited, sowie von Steven Pan, dem Leiter der Silks Hotel Group und Chun-I Wu, dem Leiter der TAYIH Group. TXOne Networks hat im August 2021 eine „Series A“-Finanzierungsrunde abgeschlossen, und führende Investoren dieser Runde — JAFCO Asia und Jade Stone Jinghua Limited Partnership Fund — haben ihre Investition in der Series B erhöht.„Es ist für Produktionsunternehmen und kritische Infrastrukturnetze weltweit jetzt wichtiger denn je, sich um Cybersicherheit zu kümmern“, so DC Cheng, Vorsitzender von TGVest Capital. „TXOne ist ein Vorreiter und dank der einzigartigen Technologien und Lösungen, die sie entwickelt haben, gut aufgestellt, um die wachsende Nachfrage zu nutzen und Unternehmen vor möglichen Schäden durch Cyberangriffe zu schützen. Wir bei TGVest teilen die Vision von TXOne, ein weltweit führender Anbieter für Cybersicherheit im Bereich Operation Technology (OT) zu werden. Die von uns getätigten Investitionen zeigen, wie stolz wir sind, mit dem TXOne Team eine Partnerschaft geschlossen zu haben, um dieses Ziel zu erreichen.“Laut dem jüngsten Bericht von MarketsandMarkets (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/operational-technology-ot-security-market-18524133.html)wird der Markt für ICS-Cybersicherheit bis 2027 auf 32,4 Milliarden US-Dollar anwachsen. Nicht nur hochspezialisierte Fertigungsbetriebe und die Halbleiterbranche, sondern auch Regierungen und kritische IT-Infrastrukturen sind zu Zielen von Hackern geworden. Die Schwachstellen von industriellen Steuerungssystemen werden jetzt häufiger angegriffen. Dies führt zu Produktionsunterbrechungen, Schäden an Fertigungsanlagen weltweit und in manchen Fällen zu Bedrohungen von Menschenleben und der nationalen Sicherheit.Als weltweiter Vorreiter bei der Anwendung des "Zero Trust Cybersecurity"-Ansatzes zum Schutz der Integrität und Produktivität kritischer Anlagen in OT-Umgebungen, verfügt TXOne Networks über die neuesten Lösungen, um den Anforderungen der Unternehmen nachzukommen: Cyberangriffe zu verhindern, auf sich ständig wandelnde Bedrohungen zu reagieren und den Betrieb aufrechtzuerhalten. TXOne Networks wurde vom CRN Magazin 2022 in der Kategorie Sicherheit als aufstrebender Anbieter genannt. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis, darunter Großunternehmen und internationale Konzerne sowie Anbieter kompletter Lieferketten in zahlreichen Branchen wie Halbleiter, Medizin und Pharmazie, Automobil, Luft- und Raumfahrt, intelligente Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, öffentliche Verkehrsmittel und kritische elektrische Infrastrukturen. Der Anstieg der Nachfrage im Bereich Cybersicherheit hat dazu beigetragen, dass der Umsatz von TXOne Networks in der ersten Jahreshälfte 2022 um 107% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Die Zahl der Beschäftigten bei TXOne Networks in Europa und den USA ist um 67% gestiegen und der Trend hält weiterhin an. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden in Asien, Europa und den USA wird sich bis Ende des Jahres voraussichtlich verdoppeln.„Mit dem Anstieg von Cyberangriffen hat die „Zero-Trust“-Ära für OT-Netzwerke begonnen. Die äußerst anpassungsfähigen OT-nativen Cybersicherheitslösungen für ICS von TXOne Networks haben gezeigt, dass sie führend bei der Bekämpfung bekannter und unbekannter Cyberbedrohungen von Unternehmen sind. Außerdem erfüllen sie rechtliche Anforderungen und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit“, so Dr. Terence Liu, TXOne Networks Chief Executive Officer. „Diese ungewöhnlich kapitalträchtige Series B-Finanzierungsrunde zeigt, dass der Markt an TXOne Networks glaubt. Wir haben das Vertrauen der Investoren in unsere innovativen Technologien und Produkte sowie unser tolles Operations Team gewonnen und übersteigen damit die Erwartungen. „Mit dem Anstieg von Cyberangriffen hat die „Zero-Trust"-Ära für OT-Netzwerke begonnen. Die äußerst anpassungsfähigen OT-nativen Cybersicherheitslösungen für ICS von TXOne Networks haben gezeigt, dass sie führend bei der Bekämpfung bekannter und unbekannter Cyberbedrohungen von Unternehmen sind. Außerdem erfüllen sie rechtliche Anforderungen und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit", so Dr. Terence Liu, TXOne Networks Chief Executive Officer. „Diese ungewöhnlich kapitalträchtige Series B-Finanzierungsrunde zeigt, dass der Markt an TXOne Networks glaubt. Wir haben das Vertrauen der Investoren in unsere innovativen Technologien und Produkte sowie unser tolles Operations Team gewonnen und übersteigen damit die Erwartungen. Wir werden unsere weltweite Präsenz weiter ausbauen, exzellente Fachkräfte einstellen und die weltweit größte OT-Zero-Trust basierte Cybersicherheitsplattform schaffen."

Über TXOne Networks
TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.comAbout TGVest CapitalTGVest Capital is an Asia based technology-focused private equity investment firm. It manages funds in technology growth capital and buyout investments with focuses in Taiwan and Japan. TGVest Capital was founded in 2016 by a group of senior investment professionals with corporate investment background. The firm aims to bring attractive returns and values to its portfolio through following long-term and disciplined investment approaches and fully utilizing its value-added resources. 